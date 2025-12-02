Milano
17:35
43.355
+0,22%
Nasdaq
19:23
25.536
+0,76%
Dow Jones
19:23
47.396
+0,23%
Londra
17:35
9.702
-0,01%
Francoforte
17:35
23.711
+0,51%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 19.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi negativi per Chevron
New York: scambi negativi per Chevron
Migliori e peggiori
,
In breve
02 dicembre 2025 - 16.10
Ribasso per il
colosso petrolifero statunitense
, che presenta una flessione del 2,02%.
Condividi
Leggi anche
New York: movimento negativo per Chevron
New York: si concentrano le vendite su Chevron
New York: calo per Chevron
New York: giornata depressa per Chevron
Titoli e Indici
Chevron
-1,67%
Altre notizie
New York: in calo Chevron
New York: scambi negativi per Honeywell International
New York: scambi negativi per Merck
New York: scambi negativi per Goldman Sachs
New York: scambi negativi per Cisco Systems
New York: scambi in positivo per Goldman Sachs
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto