New York: senza freni AppLovin

(Teleborsa) - Ottima performance per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che scambia in rialzo del 7,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che AppLovin
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,3%, rispetto a +2,92% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di AppLovin
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 683,5 USD e primo supporto individuato a 642,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 725.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)