Milano 11:56
43.513 +0,59%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:57
9.737 +0,36%
Francoforte 11:57
23.759 +0,72%

Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice del settore alimentare italiano
Si muove con il vento in poppa il comparto alimentare a Piazza Affari, che arriva a 75.898,45 punti.
Condividi
```