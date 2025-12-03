Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Composto rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,25%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.863,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.780,5. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.946,9.
