Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 181,962. Supporto stimato a 181,249. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 182,674.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)