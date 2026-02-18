Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 181,962. Supporto stimato a 181,249. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 182,674.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
