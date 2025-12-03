Eurozona in ripresa: slancio servizi compensa frenata manifattura

(Teleborsa) -grazie al settore dei servizi, che ha più che compensato il rallentamento dle settore manifatturiero. Lo confermano gli ultimidei servizi pubblicati stamattina daA novembre,dell'Eurozona è, rafforzandosi rispetto ai 53 punti di ottobre e risultando. Ilsi attesta così adai 52,5 precedenti e risulta migliore deinvece vede il PMI dei servizi volare a 55 punti, in aumento dai 54 del mese precedente e sopra le attese (53,9 punti), mentre l'indice composito migliora a 53,8 punti dai 53,1 precedenti (consensus 53,2). Laregistra un aumento del PMI servizi a 51,4 da 48 e fa meglio del consensus (50,8), mentre il composito si porta a 50,4 da 47,7 (consensus 49,9). Lavede invece calare il PMI servizi a 53,1 da 54,6, ma fa meglipo dlele attese (52,7), mentre il composito passa a 52,4 da 53,9 (atteso 52,1). Infine, lasegnala un PMI servizi in deterioramento a 55,5 da 56,6 anche se fa meglio delle attese (56,3 punti)."“Il settore terziario dell’eurozona sta mostrando chiari segnali di ripresa. La forte prestazione del settore terziario ha persino più che compensato la debolezza del manifatturiero, il che significa che a novembre la produzione economica ell’eurozona è cresciuta a ritmi lievemente più rapidi di ottobre", afferma, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, aggiunendo ci aspettiamo quindi che il trimestre finale dell’anno mostri una moderata accelerazione".