Eurozona in ripresa: slancio servizi compensa frenata manifattura

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona si conferma in accelerazione
grazie al settore dei servizi, che ha più che compensato il rallentamento dle settore manifatturiero. Lo confermano gli ultimi dati del PMI
dei servizi pubblicati stamattina da Markit
.
A novembre, l'indice PMI dei servizi
dell'Eurozona è salito a 53,68 punti
, rafforzandosi rispetto ai 53 punti di ottobre e risultando superiore ai 53,1 punti del consensus
. Il PMI composito
si attesta così a 52,8 punti
dai 52,5 precedenti e risulta migliore dei 52,4 del consensus. L'Italia
invece vede il PMI dei servizi volare a 55 punti, in aumento dai 54 del mese precedente e sopra le attese (53,9 punti), mentre l'indice composito migliora a 53,8 punti dai 53,1 precedenti (consensus 53,2). La Francia
registra un aumento del PMI servizi a 51,4 da 48 e fa meglio del consensus (50,8), mentre il composito si porta a 50,4 da 47,7 (consensus 49,9). La Germania
vede invece calare il PMI servizi a 53,1 da 54,6, ma fa meglipo dlele attese (52,7), mentre il composito passa a 52,4 da 53,9 (atteso 52,1). Infine, la Spagna
segnala un PMI servizi in deterioramento a 55,5 da 56,6 anche se fa meglio delle attese (56,3 punti).
"“Il settore terziario dell’eurozona sta mostrando chiari segnali di ripresa. La forte prestazione del settore terziario ha persino più che compensato la debolezza del manifatturiero, il che significa che a novembre la produzione economica ell’eurozona è cresciuta a ritmi lievemente più rapidi di ottobre", afferma Cyrus de la Rubia
, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, aggiunendo ci aspettiamo quindi che il trimestre finale dell’anno mostri una moderata accelerazione".