Cina, PMI servizi novembre scende a 52,1 punti in linea con attese

(Teleborsa) -, ma al ritmo più lento degli ultimi cinque mesi. I base ai dati resi noti da RatingDog, l'indicedai 52,6 di ottobre, segnando il valore più basso da giugno. Il dato è comunquee si conferma al di sopra della soglia neutrale dei 50 punti, estendendo la crescita avviata a gennaio 2023.Guardando ai sotto-indici, la crescita dei nuovi business è rallentata, mentre la domanda estera è aumentata. L'occupazione nel settore dei servizi ha continuato a diminuire marginalmente.L'indice, che combina i settori manifatturiero e dei servizi,, indicando un'espansione economica complessiva per il sesto mese consecutivo, ma al minimo degli ultimi quattro mesi. Il rallentamento della crescita è stato attribuito alla stagnazione della produzione manifatturiera, unitamente alla più moderata espansione dell'attività nei servizi."Nel complesso, il settore dei servizi è rimasto relativamente stabile, sebbene la dinamica di crescita si sia leggermente indebolita", ha affermato, fondatore di RatingDog, aggiungendo "sebbene la ripresa della domanda estera abbia fornito un supporto marginale questo mese, la contrazione dell'occupazione, la pressione sui margini di profitto e il calo delle aspettative rimangono i principali vincoli che il settore deve affrontare".