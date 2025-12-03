Cina, PMI servizi novembre scende a 52,1 punti in linea con attese

(Teleborsa) - Il settore dei servizi in Cina ha continuato a crescere a novembre
, ma al ritmo più lento degli ultimi cinque mesi. I base ai dati resi noti da RatingDog, l'indice PMI dei servizi è sceso a 52,1 punti
dai 52,6 di ottobre, segnando il valore più basso da giugno. Il dato è comunque in linea con il consensus
e si conferma al di sopra della soglia neutrale dei 50 punti, estendendo la crescita avviata a gennaio 2023.
Guardando ai sotto-indici, la crescita dei nuovi business è rallentata, mentre la domanda estera è aumentata. L'occupazione nel settore dei servizi ha continuato a diminuire marginalmente.
L'indice PMI Composito
, che combina i settori manifatturiero e dei servizi, è sceso a 51,2 a novembre da 51,8 a ottobre
, indicando un'espansione economica complessiva per il sesto mese consecutivo, ma al minimo degli ultimi quattro mesi. Il rallentamento della crescita è stato attribuito alla stagnazione della produzione manifatturiera, unitamente alla più moderata espansione dell'attività nei servizi.
"Nel complesso, il settore dei servizi è rimasto relativamente stabile, sebbene la dinamica di crescita si sia leggermente indebolita", ha affermato Yao Yu
, fondatore di RatingDog, aggiungendo "sebbene la ripresa della domanda estera abbia fornito un supporto marginale questo mese, la contrazione dell'occupazione, la pressione sui margini di profitto e il calo delle aspettative rimangono i principali vincoli che il settore deve affrontare".(Foto: Jason Lam)