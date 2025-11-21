Giappone, PMI manifattura novembre sale come da attese a 48,8 punti

(Teleborsa) - Migliora come da attese l'attività della manifattura in2025. Il dato preliminare dell', pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48,8 punti, rispetto ai 48,2 di ottobre e ai 48,8 attesi dal mercato. L'indicatore si mantiene dunque sotto ladei 50 punti, denotando contrazione dell'attività.La stima flash delindica un andamento invariato del settore terziario, con il relativo indice che si attesta a 53,1 punti. Ilsi è attestato a 52 punti dai 51,5 del mese precedente."I sondaggi Flash PMI per il Giappone hanno indicato un ulteriore miglioramento della dinamica di crescita a novembre, con la", ha commentato Annabel Fiddes, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence."Ildell'attività totale, mentre le fabbriche hanno dovuto far fronte alla debole domanda dei clienti - ha aggiunto - Tuttavia, è stato incoraggiante vedere che la produzione manifatturiera è diminuita al ritmo più debole da agosto, il che suggerisce che le condizioni operative si stanno muovendo verso la stabilizzazione".