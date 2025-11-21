Milano 20-nov
Giappone, PMI manifattura novembre sale come da attese a 48,8 punti

(Teleborsa) - Migliora come da attese l'attività della manifattura in Giappone a novembre 2025. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48,8 punti, rispetto ai 48,2 di ottobre e ai 48,8 attesi dal mercato. L'indicatore si mantiene dunque sotto la soglia critica dei 50 punti, denotando contrazione dell'attività.

La stima flash del PMI dei servizi indica un andamento invariato del settore terziario, con il relativo indice che si attesta a 53,1 punti. Il PMI Composite si è attestato a 52 punti dai 51,5 del mese precedente.

"I sondaggi Flash PMI per il Giappone hanno indicato un ulteriore miglioramento della dinamica di crescita a novembre, con la produzione complessiva del settore privato in crescita al ritmo più rapido degli ultimi tre mesi", ha commentato Annabel Fiddes, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence.

"Il settore dei servizi ha continuato a sostenere l'espansione dell'attività totale, mentre le fabbriche hanno dovuto far fronte alla debole domanda dei clienti - ha aggiunto - Tuttavia, è stato incoraggiante vedere che la produzione manifatturiera è diminuita al ritmo più debole da agosto, il che suggerisce che le condizioni operative si stanno muovendo verso la stabilizzazione".
