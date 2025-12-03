Milano 14:55
43.511 +0,36%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:55
9.690 -0,12%
Francoforte 14:55
23.738 +0,12%

Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Construction & Materials
Si muove al ribasso il comparto costruzioni europeo, che perde lo 0,41%, scambiando a 802,17 punti.
Condividi
```