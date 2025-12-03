New York: in bella mostra Humana

società che offre servizi di assicurazione sanitaria

S&P-500

Humana

Humana

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 4,92%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 245,3 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 258,7. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 236,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)