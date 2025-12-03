Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per McDonald's

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante del fast food, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di McDonald's rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di McDonald's mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 304 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 310,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 300.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
