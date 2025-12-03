Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Healthpeak Properties
(Teleborsa) - Rosso per il fondo d'investimento immobiliare, che sta segnando un calo del 3,78%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Healthpeak Properties, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Healthpeak Properties, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17,89 USD. Primo supporto visto a 17,04. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 16,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
