New York: in calo VICI Properties

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società immobiliare che possiede strutture di ospitalità e intrattenimento
, che mostra un decremento del 2,07%.
Il movimento di VICI Properties
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di VICI Properties
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,25 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)