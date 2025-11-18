Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: in calo VICI Properties

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società immobiliare che possiede strutture di ospitalità e intrattenimento, che mostra un decremento del 2,07%.

Il movimento di VICI Properties, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di VICI Properties segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,25 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
