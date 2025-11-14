Madrid: peggiora MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Retrocede molto la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,52%.
Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di MERLIN Properties SOCIMI
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,88 Euro. Supporto stimato a 12,18. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)