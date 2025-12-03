SILVER del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dello 0,86%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60,19. Rischio di eventuale correzione fino al target 55,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 65,31.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)