Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,64%.
La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 63,87. Supporto visto a quota 61,18. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 66,56.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)