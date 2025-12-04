Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.708 e primo supporto individuato a 5.667. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5.750.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)