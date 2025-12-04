Milano 10:53
Francoforte: scambi al rialzo per Kion

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kion, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Kion classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,12 Euro e primo supporto individuato a 66,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 67,97.

