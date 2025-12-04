Francoforte: scambi al rialzo per Kion

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kion
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Kion
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,12 Euro e primo supporto individuato a 66,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 67,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)