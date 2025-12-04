Milano 13:01
43.487 +0,24%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:01
9.718 +0,26%
Francoforte 13:00
23.876 +0,77%

Francoforte: scambi negativi per Auto1

Seduta in ribasso per Auto1, che mostra un decremento dell'1,87%.
