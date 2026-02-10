Milano 11:52
Francoforte: scambi negativi per Auto1
(Teleborsa) - Rosso per Auto1, che sta segnando un calo del 3,20%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Auto1, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,29 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,99. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,99.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
