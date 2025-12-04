Milano 13:01
43.487 +0,24%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:01
9.718 +0,26%
Francoforte 13:00
23.876 +0,77%

Londra: andamento rialzista per Whitbread

Londra: andamento rialzista per Whitbread
Balza in avanti la società che gestisce alberghi e ristoranti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.
