Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:48
25.570 -0,14%
Dow Jones 18:48
47.875 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: andamento negativo per ON Semiconductor

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per ON Semiconductor
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di componenti elettronici, che passa di mano con un calo del 3,05%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ON Semiconductor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, ON Semiconductor è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,46. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```