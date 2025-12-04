New York: andamento negativo per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di componenti elettronici
, che passa di mano con un calo del 3,05%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ON Semiconductor
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, ON Semiconductor
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,46. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)