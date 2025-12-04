New York: calo per IQVIA Holdings

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche
, che tratta con una perdita del 3,73%.
Lo scenario su base settimanale di IQVIA Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IQVIA Holdings
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 225,1 USD. Primo supporto visto a 214,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 211.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)