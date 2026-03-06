Milano
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 16.41
A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings
,
In breve
06 marzo 2026 - 16.10
Ottima performance per il
produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che scambia in rialzo del 5,94%.
New York
(537)
Titoli e Indici
Cf Industries Holdings
+6,17%
