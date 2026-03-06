Milano 16:25
A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings

Ottima performance per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che scambia in rialzo del 5,94%.
