New York: andamento rialzista per IQVIA Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche, con una variazione percentuale del 2,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IQVIA Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Si indebolisce il quadro tecnico di IQVIA Holdings, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 174,5 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 182,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 169,4.

