New York: andamento rialzista per IQVIA Holdings

IQVIA Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,88%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 174,5 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 182,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 169,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)