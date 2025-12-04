Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:49
25.564 -0,17%
Dow Jones 18:49
47.871 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: Corning, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Corning, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brilla il produttore di vetri speciali e ceramiche, che passa di mano con un aumento del 3,86%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,66% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di Corning che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 84,28 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 88,12. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 81,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```