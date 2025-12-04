New York: Corning, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che passa di mano con un aumento del 3,86%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Corning
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,66% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di Corning
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 84,28 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 88,12. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 81,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)