New York: Corning, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 3,86%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,66% dell').Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 84,28 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 88,12. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 81,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)