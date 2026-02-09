Milano 17:35
New York: allunga il passo Corning

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,66%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Corning rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Corning classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 133 USD e primo supporto individuato a 124,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 141,5.

