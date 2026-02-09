New York: allunga il passo Corning

produttore di vetri speciali e ceramiche

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,66%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 133 USD e primo supporto individuato a 124,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 141,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)