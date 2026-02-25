New York: ingrana la marcia Corning

produttore di vetri speciali e ceramiche

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,59%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 163 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 154,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 171,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)