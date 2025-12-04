New York: scatto rialzista per MarketAxess Holdings

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MarketAxess Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MarketAxess Holdings
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 165,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 169,6. Il peggioramento di MarketAxess Holdings
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 162,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)