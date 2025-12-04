Milano 17:00
43.470 +0,21%
Nasdaq 17:00
25.532 -0,29%
Dow Jones 17:00
47.893 +0,02%
Londra 17:00
9.722 +0,31%
Francoforte 17:00
23.901 +0,87%

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per MarketAxess Holdings
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,18%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MarketAxess Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MarketAxess Holdings rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 165,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 169,6. Il peggioramento di MarketAxess Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 162,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
