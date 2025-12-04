New York: scatto rialzista per MarketAxess Holdings

azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie

MarketAxess Holdings

(Teleborsa) - Effervescente l', che scambia con una performance decisamente positiva del 5,18%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 165,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 169,6. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 162,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)