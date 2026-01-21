New York: senza freni Generac Holdings

(Teleborsa) - Brilla l'azienda che produce generatori di energia elettrica
, che passa di mano con un aumento del 5,15%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Generac Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Generac Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 172,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 167,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 177,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)