Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:50
25.559 -0,18%
Dow Jones 18:50
47.873 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: violenta contrazione per Wynn Resorts

Ribasso per la società che gestisce una importante catena di Casino, che passa di mano in perdita del 5,39%.
