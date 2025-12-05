Adobe Systems, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di Photoshop e Acrobat
, che tratta in rialzo del 4,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Adobe Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,68%, rispetto a +1,88% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le tendenza di medio periodo di Adobe
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 352,5 USD. Supporto stimato a 333,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 371,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)