New York: i venditori si accaniscono su Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che soffre con un calo del 5,53%.

Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Monolithic Power Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.180,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.114,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.247.

