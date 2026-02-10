New York: i venditori si accaniscono su Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che soffre con un calo del 5,53%.
Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Monolithic Power Systems
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.180,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.114,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.247.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)