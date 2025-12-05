Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/12/2025

Milano 4-dic
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.872. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.827,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.916,4.


