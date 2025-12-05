Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.872. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.827,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.916,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)