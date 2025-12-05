Francoforte: brillante l'andamento di K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz
, che lievita del 2,74%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo di K+S
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,11 Euro con primo supporto visto a 11,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 11,66.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)