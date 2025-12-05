Milano 10:45
43.571 +0,12%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:45
9.728 +0,18%
Francoforte 10:45
23.981 +0,41%

Francoforte: brillante l'andamento di K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,74%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di medio periodo di K+S confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,11 Euro con primo supporto visto a 11,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 11,66.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
