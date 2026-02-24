Milano 14:12
Francoforte: scambi al rialzo per K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di K+S mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 15 Euro e supporto a 14,67. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 15,33.

