Francoforte: scambi al rialzo per K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz
, che lievita del 2,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'andamento di breve periodo di K+S
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 15 Euro e supporto a 14,67. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 15,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)