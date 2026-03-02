Milano 17:17
46.255 -2,02%
Nasdaq 17:17
24.913 -0,19%
Dow Jones 17:17
48.841 -0,28%
Londra 17:17
10.781 -1,19%
Francoforte 17:16
24.685 -2,37%

Francoforte: scambi al rialzo per K+S

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,31%, rispetto a -2,75% del MDAX).


Lo status tecnico di K+S è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,51 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,93. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
