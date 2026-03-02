Francoforte: scambi al rialzo per K+S

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz
, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,31%, rispetto a -2,75% del MDAX
).
Lo status tecnico di K+S
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,51 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,93. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,09.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)