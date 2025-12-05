Londra: scambi al rialzo per WPP

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding che fornisce servizi di comunicazione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
L'andamento di WPP
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per WPP
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,928 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,001 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,881.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)