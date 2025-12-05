Milano 14:23
43.660 +0,32%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 14:23
9.715 +0,04%
Francoforte 14:23
24.093 +0,88%

Madrid: scambi al rialzo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Indra
Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che lievita del 2,63%.
Condividi
```