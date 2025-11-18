Milano 13:30
42.982 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:30
9.543 -1,37%
Francoforte 13:30
23.253 -1,43%

Madrid: andamento negativo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Indra
Pressione sulla multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta con una perdita del 3,11%.
Condividi
```