Milano 13:53
42.719 -0,46%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:54
9.517 -0,12%
Francoforte 13:52
23.180 -0,43%

Perde Indra sul mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Perde Indra sul mercato di Madrid
Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta in perdita del 4,73% sui valori precedenti.
Condividi
```