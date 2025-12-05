Milano 17:35
New York: risultato positivo per Visa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di tecnologia per pagamenti globali, con una variazione percentuale dell'1,80%.

Lo scenario su base settimanale di Visa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Visa evidenzia un declino dei corsi verso area 328,2 USD con prima area di resistenza vista a 335,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 323,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
