Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 20:58
25.703 +0,48%
Dow Jones 20:58
48.026 +0,37%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: scambi in positivo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca d'affari americana, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Goldman Sachs rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Goldman Sachs classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 860,7 USD e primo supporto individuato a 841. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 880,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
