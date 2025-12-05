Milano 16:04
43.660 +0,32%
Nasdaq 16:04
25.769 +0,73%
Dow Jones 16:04
48.103 +0,53%
Londra 16:04
9.710 -0,01%
Francoforte 16:04
24.115 +0,97%

Petrolio a 59,99 dollari alle 15:40

Prezzo del greggio Wti a 59,99 dollari per barile alle 15:40.
