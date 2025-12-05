New York: netto calo registrato da W.R. Berkley

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nelle assicurazioni commerciali contro gli infortuni
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,74% sui valori precedenti.
L'andamento di W.R. Berkley
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per W.R. Berkley
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 64,52 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)