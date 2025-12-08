Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:28
25.576 -0,45%
Dow Jones 18:28
47.717 -0,50%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

A Francoforte, forte ascesa per Renk

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Renk, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,76%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Renk resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 54,81 Euro. Supporto visto a quota 53,39. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
