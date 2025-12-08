Milano 17:35
Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che avanza bene dell'1,99%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rheinmetall AG rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.544 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.575,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.607.

