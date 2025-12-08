New York: amplia il rialzo Wynn Resorts

società che gestisce una importante catena di Casino

Wynn Resorts

S&P-500

compagnia con sede a Las Vegas

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,86%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 133,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 128,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 125,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)