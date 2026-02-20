Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 20:00
25.039 +0,97%
Dow Jones 20:00
49.600 +0,41%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

New York: amplia il rialzo eBay

Protagonista la società di commercio globale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,07%.
