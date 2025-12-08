Milano 8-dic
43.433 0,00%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 8-dic
9.645 -0,23%
Francoforte 8-dic
24.046 +0,07%

New York: brillante l'andamento di MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda di analisi e business intelligence, che avanza bene del 2,21%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.


Le implicazioni tecniche complessive di MicroStrategy Incorporated evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 178,8 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 186,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 174,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
