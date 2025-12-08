New York: brillante l'andamento di MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda di analisi e business intelligence
, che avanza bene del 2,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche complessive di MicroStrategy Incorporated
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 178,8 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 186,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 174,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)